３１日深夜、兵庫県三田市にあるJR宝塚線の踏切で、列車と人が接触した影響で、一部区間で一時運転を見合わせました。 JR西日本によりますと、３１日午後１１時２３分ごろ、兵庫県三田市にあるＪＲ宝塚線の道場駅～三田駅の間にある踏切で、篠山口発大阪行きの上り「丹波路快速」が通過しようとした際、線路内に立ち入る人物を運転士が確認したということです。 運転士は非常ブレーキをかけましたが、間に合わ