全国銀行協会（全銀協）の会長に１日付で就任した加藤勝彦氏（みずほ銀行頭取）が、就任前に読売新聞のインタビューに応じ、犯罪に悪用された口座の情報を加盟行間で共有し、早期に凍結するシステムを構築する考えを示した。加藤氏は、特殊詐欺や資金洗浄（マネーロンダリング）などの多発を受け、「全銀協が旗を振る形で（対策を）考えないといけない」と述べた。不審な取引があった口座の番号や名義などを、加盟行が迅速に確