2026年4月のサービス終了タイトルは13本。今月はアクアプラスによる和風ファンタジー「うたわれるもの」シリーズのスマホ向けタイトル「うたわれるもの ロストフラグ」、ネットマーブルによるシネマティックRPG「セブンナイツ」の続編にあたる「セブンナイツ2」などがサービス終了に。 そのほか、「エイリアンのたまご」、「ゴエティアクロス」といった長期運営タイトルも惜しまれつつも終