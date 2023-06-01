【ドロヘドロ Season2】 ・最速配信：各配信サイトにて4月1日より毎週水曜23時～ アニメ「ドロヘドロ Season2」が、各配信サイトにて4月1日23時より配信される。 本作は魔法によって顔をトカゲにされた記憶喪失の男・カイマンが、相棒のニカイドウとともに本当の顔の手がかりを探していく物語。林田球氏のマンガを原作としており、Season1は2020年1月から3月にかけて放送された。