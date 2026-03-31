ボートレースからつの「私のイケメン選手権」は３１日、予選最終日となる４日目が行われた。福島勇樹（４６＝東京）は４号艇の８Ｒ、３コース発進から道中の競り合いを制して１着。１２Ｒのイン戦もきっちり逃げ切って、予選を連勝で締めくくった。これで２日目以降５連蕭。７戦６勝４着１回という航跡で予選トップ通過を決めた。「レース足がいい。ピット離れもいい。あとはスタートだけ」と仕上がりも万全だ。今年は前節