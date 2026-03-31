江西省豊城市にある江西贛鋒鋰業豊城工場内の新エネルギー搬送設備。（豊城＝新華社記者／程迪）【新華社南昌3月31日】「アジアのリチウム王」と呼ばれる中国江西省の江西贛鋒鋰業（ガンフォンリチウム）が、廃棄電池の回収事業を強化している。中国では車載電池の廃棄ピークが近づいており、リチウムイオン電池のリサイクル市場は2030年に1千億元（1元＝約23円）規模に拡大すると見込まれている。江