俳優の前田航基と前田旺志郎が３１日、同日限りで所属事務所「松竹エンタテインメント」を退所すると同所の公式サイトで発表された。大阪出身の２人は実の兄弟で、かつて小学生漫才コンビ「まえだまえだ」として活躍。２００７年にはＭ―１グランプリで準決勝に進出した。近年は２人とも俳優として活動している。旺志郎は２３年にスポーツ報知のインタビューでコンビは「解散してません」として、活動再開の可能性は「どうです