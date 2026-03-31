３１日、鄭州上街空港で試験飛行する「長鷹−８」。（鄭州＝新華社記者／郝源）【新華社鄭州3月31日】中国河南省の鄭州上街空港で31日、7トン級固定翼無人輸送機「長鷹−8」が初飛行に成功した。同機は実機検証に合格した中国初の7トン級無人物流システムで、中国兵器工業集団北方公司傘下の北京北方長鷹無人機科技が開発。中国はハイエンドスマート航空物流装備分野で重要な技術的進展を遂げた。18立方メートルの貫