俳優・大泉洋を一躍、人気者にしたＨＴＢ（北海道テレビ）制作の人気バラエティー番組「水曜どうでしょう」の公式ホームページが３１日までに更新され、番組イラストとともに「旅に出てます」とのメッセージを掲載。「新シリーズ」の撮影がスタートしていることが告知された。同番組は１９９６年１０月スタートの深夜バラエティー番組。当時は大学生だった大泉洋と演劇人・鈴井貴之をメインキャストに据え、チーフディレクター