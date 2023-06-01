歌手で俳優の山下智久が出演するヘアケアブランドStraine（ストレイン）新CM「なりたい髪に、まっすぐ」篇と「ビフォーアフター／ストレート→アレンジ」篇が、4月1日から公開される。これに合わせてメイキングやインタビューも届いた。【動画】撮影に真摯に向き合う山下智久「なりたい髪に、まっすぐ」篇は、山下がまっすぐに伸びるピンクのランウェイを歩き出すシーンから始まる。空中に浮かぶStraineのボトルを山下がキャッ