3月24日に放送されたテレビアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』第1クール最終第12話が、3月31日にTOKYO MXのみで再放送。放送後、1988年に『鎧伝サムライトルーパー』で起きたハプニングの際流れたテロップをオマージュした映像が放映された。【動画】『鎧真伝サムライトルーパー』前代未聞の事件をオマージュしたCM『鎧真伝サムライトルーパー』は、1988年4月〜1989年3月に放送された『鎧伝サムライトルーパー』シリーズの正