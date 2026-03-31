元テレビ朝日アナウンサーでトヨタに転職した富川悠太氏が３月２９日にインスタグラムを更新。２３年の「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」でファイナリストとなり、芸能界入りした長男・立夢（りずむ）の高校卒業を報告した。「りずむの高校卒業を記念して写真を撮りました」と書き出し、「りずむ卒業おめでとう。愛する息子２人に囲まれて嬉しさを隠しきれない。僕の顔笑。２人とも順調に育ってくれていて嬉しいです」