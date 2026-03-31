防衛省はきょう、熊本県と静岡県に“長距離ミサイル”を配備しました。熊本県の健軍駐屯地に配備されたのは「25式地対艦誘導弾」で、射程はおよそ1000キロです。また、静岡県の富士駐屯地には、音速を超える速さで飛び、迎撃が難しいとされる「25式高速滑空弾」が配備されました。反撃能力があるミサイルの国内配備は初めてで、敵に「日本には未然に反撃する能力がある」と思わせることで、先制攻撃を防ぐ狙いがあります。