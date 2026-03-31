高市総理の“悲願”ともいわれる法律の導入に向け、自民党内で議論が始まりました。自民党は31日、日本の国旗を傷つけたり汚したりする行為を処罰する法律の導入に向け議論を始めました。高市総理の悲願ともいわれる「国旗損壊罪」の創設。今年おこなわれた衆議院選挙で、こう訴えていました。高市総理（今年1月）「日本国旗を損壊しても全くお沙汰なし。変じゃないですか。日本の国旗はどう扱ってもいい、それはやっぱりおかしい