KDDIの発表によりますと、子会社「ビッグローブ」とその子会社「ジー・プラン」は広告主が実在しない架空の取引をしていました。広告事業の売上高の99％以上にあたる2461億円を不正に計上し、このうち329億円が外部に流出したということです。架空取引は「ジー・プラン」の社員2人が主導していました。今回の事案を受け、KDDIは646億円の損失を新たに計上するということです。