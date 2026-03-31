男子マラソンで２１年東京五輪代表・服部勇馬＝トヨタ自動車＝の妻で中京テレビの平山雅アナウンサーが３１日までに自身のインスタグラムを更新し、家族でのお花見の様子をアップした。「きのうお花見おさんぽしてきました」と書き出し、桜の木との写真をアップ。「ポカポカ陽気で気持ちがよかったのか公園に着いたら寝てしまった娘も途中で起きてくれて（よかった！！）一緒に春を満喫〜！パパと走る！と、かけっこしていた