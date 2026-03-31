◇セ・リーグヤクルト8ー3広島（2026年3月31日神宮）開幕前に育成選手から支配下登録されたヤクルト・広沢優がプロ初登板。1イニングを3者凡退に抑えた。8―3の9回にマウンドへ。代打・野間をチェンジアップで空振り三振に仕留め、残る打者も内野ゴロ。勝利の試合の最後を締め「5点差あったので、すごく楽に投げた」と振り返った。身長1メートル93の大型右腕。3月7日の西武とのオープン戦（高知・春野）では球場表示