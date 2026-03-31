２７日、フル稼働する重慶陶義農業機械合作社の水稲全自動育苗ライン。（重慶＝新華社記者／黄偉）【新華社重慶3月31日】中国重慶市永川区の二郎壩村にある重慶陶義農業機械合作社（協同組合）では春の農作業の準備期間を迎え、水稲全自動育苗ラインがフル稼働し、育苗作業を急ピッチで進めている。同合作社は約7千平方メートルの敷地を有し、水稲全自動育苗ラインや育苗パレット搬送ラインなどのスマート設備を整える。