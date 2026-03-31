【新華社天津3月31日】中国石油大手、中国海洋石油集団（CNOOC）傘下の海洋石油工程は27日、中国が自主開発した初の1500kN（キロニュートン）スマート位置決めウインチシステムが、天津市で統合を完了し、試運転段階に入ったと発表した。ウインチシステムは海洋工学分野の作業に欠かせない装置で、主に係留やえい航、救助などに用いられ、海洋科学調査や海洋資源開発、海洋土木などの分野で重要な役割を果たしている。今回統