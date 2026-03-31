２５日、漳沢湖国家都市湿地公園でブランコに乗る人たち。（長治＝新華社記者／陳志豪）【新華社太原3月31日】中国山西省長治市の漳沢湖国家都市湿地公園はこのところ、春らんまんの景色を楽しむ市民や観光客でにぎわっている。公園は中心市街地の北西に位置し、総面積は58.7平方キロ。太行山で最大の淡水湖、漳沢湖を中心に整備された。長年にわたる生態系修復・保全活動により、植物の種類は217種から500