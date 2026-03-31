北欧らしい華やかなデザインで人気のマリメッコから、春夏コレクションが登場♡定番スタイルを新たな視点で再構築したアイテムは、遊び心と洗練されたデザインが魅力です。軽やかなシルエットと印象的なプリントで、季節のコーディネートを一気にアップデート。今季注目の新作をチェックしてみてください♪ 定番を再構築した新デザイン 今回のコレクションは、長年愛されてきたスタイルを大胆にアレン