タレントのテリー伊藤が３月２９日にインスタグラムを更新。車の写真を投稿した。「高倉健さんの愛車ポルシェ登場！」と切り出し、「横須賀のガレージに友人が高倉健さんがフランスで購入したポルシェを乗ってきてビックリ。ボディに『ＫｅｎＴａｋａｋｕｒａ』、シフトノブは『ＫＴ』、さらに特別オーダーのウッドのダッシュパネル。さすが健さん、車に後光がさしていました」と記した。続けて、「高倉健さんのポルシェが