アメリカのトランプ大統領は31日、SNSで、イランによるホルムズ海峡の事実上の封鎖で影響を受けている国に対して、非協力的だと不満を示し、自力で石油を調達するよう求めました。アメリカのヘグセス国防長官はイラン情勢について日本時間午後9時過ぎに会見し、「これから数日間が決定的なものになる」と述べた上で、イラン軍の士気が低下して兵士の大規模な離反が起きていると主張しました。一方、イランによる報復攻撃も続きクウ