広東省清遠市のある交差点で「ブルーレーン横断」という新たな方式が導入された。歩行者は中央の横断歩道を通行し、自転車や原動機付自転車などは両側の青い専用レーンを走行する。歩行者と車両の通行帯の分離に、ネット上では全国展開を求める称賛の声が相次いでいる。この「ブルーレーン横断」モデルは、清遠市清城区の鳳城世家交差点に導入された。中心市街地の中核エリアに位置し、周辺には大型集合住宅、商業施設、オフィスビ