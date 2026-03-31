◇セ・リーグ中日2ー5巨人（2026年3月31日バンテリンD）中日先発・金丸夢斗にとっては悔やまれる投球だった。WBCにも出場した2年目左腕は5回まで2安打無失点と好投。しかし2―0の6回、2死一、三塁から松本に右前適時打。続く泉口への四球で満塁とし、4番ダルベックには痛恨の押し出し四球。同点とされ、この回限りで降板した。6回で101球を投げて5安打7奪三振で2失点。今季の飛躍が期待される左腕は「慎重になり過