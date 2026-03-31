3月27日にセ・リーグ公式戦が開幕したことを受け、Joshinが「阪神タイガースが勝った翌日はジョーシンへGo！」キャンペーンを開始しました。事前にジョーシンアプリに配信されるクーポンを獲得したうえで、阪神タイガース1軍が公式戦で勝った翌日にJoshin店舗で2,000円以上購入すると、最大100ポイントのJoshinポイントがもらえます。今シーズンから、ジョーシンアプリへの会員登録が必須となります。毎月3日（※3月のみ20日）に、