ボートレース宮島の「中日スポーツ賞」は３１日に優勝戦が行われ、１号艇の下寺秀和（３３＝広島）がインから逃げ切って通算７回目の優勝を飾った。今年は今節も含めて８節に出場して５優出と安定した航跡。２月の当地前回戦でも２連率１７％ワースト機ながらスリットの行き足だけは確保して安定感あるスタート攻勢で優出まで駆け上がり準優勝と結果につなげていた。今節は２連率４２％を誇る２１号機をゲット。機本来のパワ