女子プロレス「スターダム」の天咲光由（２３）の勢いが止まらない。３１日の後楽園ホール大会で天咲は同じ「ネオジェネシス」のＡＺＭ、スターライト・キッド、星来芽衣、そして「ＳＴＡＲＳ」の羽南、ビー・プレストリーと組み、極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（ヘイト）」の上谷沙弥＆小波＆刀羅ナツコ＆琉悪夏＆吏南＆フキゲンです★と対戦。１月の後楽園大会でＡＺＭとのタッグでゴッデス王座を保持する刀羅＆琉悪夏に敗れ