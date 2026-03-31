お笑いトリオ「グランジ」の大が、人気芸人が営むすし店を妻のお笑いタレント・椿鬼奴らと訪れた様子を公開した。大は３１日、自身のインスタグラムを更新。「昨日は『はんにゃ川島』がやっている鮨川島さんにお邪魔させてもらいました」と記し、お笑いコンビ「はんにゃ．」の川島章良が営むすし店「鮨川しま」を訪れた写真を披露。椿、お笑いタレントの岡野陽一、みのるチャチャチャとカウンターに座るショットや、すしを