レバレジーズは3月26日、エッセンシャルワーカー向け転職サービス「レバジョブ」を通じ、施工管理職573人を対象に実施したキャリア実態調査の結果を公表した。施工管理職の6割以上が他業界からのキャリアチェンジ経験者であることが明らかになったほか、転職経験者の直近の転職理由では「収入アップのため」が最多となった。施工管理職のキャリアに関する実態調査（出典：レバジョブ）○定年後のキャリア継続には前向きだが、体力
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 月刊マガジン 他作品の模倣発覚
- 2. KDDI 売上高の99.7%が架空と認定
- 3. JKで店長に 月300時間働かされる
- 4. 子ども欲しくない 女性が65%に
- 5. 兵庫県警 小6少女を長時間聴取か
- 6. 矢代卓也 Xで芸能界引退を発表
- 7. 米大統領 自分で石油手に入れろ
- 8. 篠田麻里子の再婚 箕輪氏が警告
- 9. 全身やけど遺体 身元&死因が判明
- 10. いきなりベッドシーン 1話に驚き
- 1. JKで店長に 月300時間働かされる
- 2. 兵庫県警 小6少女を長時間聴取か
- 3. 全身やけど遺体 身元&死因が判明
- 4. 1日〜自転車の交通違反に反則金
- 5. たばこ自販機の「タスポ」終了
- 6. 自転車に体液入り避妊具? 男逮捕
- 7. 顔に放尿された 女風で被害続出
- 8. 年収の壁 178万円に引き上げへ
- 9. ひろゆき氏 高市首相の投稿批判
- 10. ファミマ45％増量 2週目開始
- 1. 学長印発注か 田久保被告に呆れ
- 2. 田久保被告の語ったことは虚偽か
- 3. 地獄絵図の花見 外で用足す女性
- 4. 杉原千畝氏に関する講演会が延期
- 5. 小5男児が不明「考えにくい」
- 6. 池袋刺殺 大声出しながら犯行か
- 7. 自転車青切符 国会でも質問殺到
- 8. ぶら下がりの回数少ない高市首相
- 9. 終の棲家追われ…母娘の残酷余生
- 10. パンチくん「非公認」商品が物議
- 1. 米大統領 自分で石油手に入れろ
- 2. フィリピン「日本から軽油調達」
- 3. 米軍 イラン攻撃機体に謎ワード
- 4. 正恩氏がハマっていた意外なもの
- 5. 艦艇派遣しようとしない 背景は
- 6. イラン 原油満載タンカー攻撃か
- 7. 命乞い動画の男性、なぜ遺体に
- 8. 元フィギュア女王 変わらぬ美貌
- 9. 「特許怪物」K半導体の標的に?
- 10. 宝くじ高額当せん後に3度逮捕 米
- 11. 平均年収1000万円 韓国民喜べず?
- 12. キットカット約12トン盗まれる
- 13. アメリカで空前の抹茶ブーム発生
- 14. メモリ関連の市場価値が約1000億ドル減少しマイクロン株は15％下落、GoogleによるTurboQuant圧縮アルゴリズムの発表でAIのメモリ使用量が激減するとの報道から
- 15. 米育児YouTuber 児童虐待で逮捕
- 16. 映画「ひゃくえむ。」、Netflix配信のトンデモ字幕が大炎上―台湾メディア
- 17. イランの発電所破壊する 再警告
- 18. 正恩氏の「幻の艦隊」どうなるか
- 19. トランプ大統領「壊滅」を警告
- 20. エイプリルフールに便乗しているサイトまとめ2026年版
- 1. KDDI 売上高の99.7%が架空と認定
- 2. 家族旅行で毎回ビジネスクラス
- 3. 無職でも国民健康保険はあるのか
- 4. 日本のエンタメ、全部中国製に?
- 5. 住宅ローン控除 使い切れない時
- 6. 香港 ガソリン価格が1L600円超に
- 7. 世界の株価指数「75%下降傾向」
- 8. 日経平均と米3指数 下落の背景は
- 9. 東証終値、145円安
- 10. 動画生成AI「Sora」突然打ち切り
- 11. 65歳以上を救う給付金の「条件」
- 12. SNS総フォロワー数100万人超えの大人男子事業関連が運営するメディア「大人男子ラボ」が、新ロゴを公開。5年の歩みを経て、思想をデザインへ凝縮。社会の中で「個」が静かに立ち上がるロゴデザインへ。
- 13. TikTok世界大会で日本勢が快挙
- 14. 日本茶に「異変」番茶価格は6倍
- 15. 始発の新幹線でサラリーマンは一斉にパソコンを開く……「移動時間をムダにするな」という圧力の正体
- 16. 近所で給油 本当に得なのか
- 17. なぜコンサルは「カタカナ語」を使いたがるのか？→現役コンサルの答えがド正論すぎて、ぐうの音も出なかった
- 18. ｢豊臣兄弟｣で中島歩演じる浅井長政はバツイチだった…信長が秘蔵の妹､お市をかなり強引に嫁がせたワケ
- 19. 東証スタンダード（前引け）＝値上がり優勢、ぷらっと、岡本硝子がS高
- 20. 【試算】「電気自動車」vs「ガソリン車」購入価格と“5年間の総コスト”の差はどれくらい？「BYD ATTO3」「カローラクロス」を補助金込みで比較
- 1. towerシリーズがAmazonでSALE中
- 2. ノースフェイスがAmazonで41%OFF
- 3. ニューバランスが最大42%OFFに
- 4. Amazonセール 注目の目玉商品は?
- 5. Appleが最大22%OFFに 本日まで
- 6. 米で広まる「小型太陽光パネル」
- 7. ヘインズTシャツなどが最大半額
- 8. アンダーアーマーが最大56%OFFに
- 9. AirPods Max 2 デザイン変更なし
- 10. Amazon 飲料セールで最大54％OFF
- 11. マックや吉野屋など、アプリのクーポンを使い倒せ！ 師走から年末年始の賢い節約術
- 12. ニコン、テレコンに対応する小型軽量のF2.8望遠ズーム「NIKKOR Z 70-180mm f/2.8」
- 13. デリバリー配達員、出前館“ダブル拡大”に「サポート大混乱の危険性」独自見解
- 14. Meta、メタバースからAIへの方針転換でさらに700人を人員整理
- 15. 「スマホで撮影した写真のブラインドテスト」でiPhone 13 ProがPixel 5aに敗北
- 16. 狭間たかおのゴキゲンミュージック Dig It! 第2回 機材がなくても大丈夫!? 「趣味のDJ」をはじめてみよう
- 17. コールマンの人気商品がSALEに
- 18. 楽天モバイルのエンタメセレクションに「DMMプレミアム」が登場、20％還元
- 19. RokidスマートAIグラスがMakuakeに登場。89言語翻訳・1200万画素カメラ・49g軽量で7万9,990円から
- 20. Ankerのイヤホンや充電器がSALE
- 1. 大谷は「ちょっと別格でした」
- 2. 日ハム・細野晴希がノーノー達成
- 3. 村上宗隆 クリアすべき課題山積
- 4. 吉田 ロコ・ソラーレ退団背景は
- 5. 中田翔氏から「お知らせ」に歓喜
- 6. 角田裕毅 F1で再チャンス到来か
- 7. ナポリ ルカクを巡る声明発表
- 8. 佐藤輝明に「もっと強い三振を」
- 9. 佐々木朗希 新スタイルの片鱗
- 10. J百年構想リーグで「解任第1号」
- 1. 月刊マガジン 他作品の模倣発覚
- 2. 矢代卓也 Xで芸能界引退を発表
- 3. 篠田麻里子の再婚 箕輪氏が警告
- 4. 「この番組は番宣」2週連続放送
- 5. いきなりベッドシーン 1話に驚き
- 6. 大塚明夫 所属事務所を退所
- 7. 4月から2500品目超値上げ 悲鳴
- 8. 日曜劇場 裏切者のヒントが話題
- 9. 水卜アナと「極秘交際」の真相
- 10. 嵐LIVE いままでにない姿の大野
- 1. 《NEW》大量の服もすっきり収まる♡【3COINS】シンプルデザインが嬉しい「収納ボックス」
- 2. 膣から血の塊ドロッ これやばい
- 3. 意外 本田翼がズボラ生活明かす
- 4. 令和に「昭和の男」一同ドン引き
- 5. ブルーデニムに変化の兆し
- 6. DAISOの紛失防止タグで不安解消
- 7. 1枚でコーデの主役 しまむらT
- 8. 双子母 夫の「質問」に怒り爆発
- 9. GU新作カーデの「垢抜け」コーデ
- 10. 【星座別】えっ…意外！男子の脈あり言動（てんびん座・さそり座・いて座）【今夜の恋バナ # 29】
- 11. 出産後に性生活「頻度」に変化か
- 12. しまむらの旬ブルー系アイテム
- 13. こなれ感あるボブのカラー選び
- 14. 「ベーコンポテトパイ」発売へ
- 15. 友だちにドタキャンされた...後日【衝撃のメッセージ】が届いて主人公激怒！？
- 16. 「あの子本当に失礼な子ねぇ」義母が豹変…？ いつも笑顔だったのに知ってしまった「もう一つの顔」とは？
- 17. 塩顔男子ってどんな人？塩顔男子の特徴と塩顔有名人を紹介
- 18. 倍返し！後輩をいじめる悪女に取った彼の行動とは【ないものねだりの女達 Vol.41】
- 19. 【伝承】猫には魂が9つある!?「猫」になり「人間」になって、後悔のない人生を謳歌する不思議な猫漫画【作者に聞く】
- 20. 40代が変えるべきスキンケア5つ