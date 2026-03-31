レバレジーズは3月26日、エッセンシャルワーカー向け転職サービス「レバジョブ」を通じ、施工管理職573人を対象に実施したキャリア実態調査の結果を公表した。施工管理職の6割以上が他業界からのキャリアチェンジ経験者であることが明らかになったほか、転職経験者の直近の転職理由では「収入アップのため」が最多となった。施工管理職のキャリアに関する実態調査（出典：レバジョブ）○定年後のキャリア継続には前向きだが、体力