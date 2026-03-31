テレビ朝日の田原萌々アナウンサーのポニーテール姿にファンはメロメロだ。田原アナは３１日に自身のインスタグラムを更新。「『グッド！モーニング』今日もご覧いただきありがとうございましたまた明日もよろしくお願いいたします」とつづり、「＃ポニーテール」とハッシュタグを付けて投稿。白をベースに黒のラインが入った衣装に、ポニーテールの髪形、黒のハイヒールを合わせたコーデを披露した。この投稿にファンから