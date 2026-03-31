佐々木朗希 PHOTO:Getty Images ＜2025年3月30日（月）（日本時間31日）MLB ロサンゼルス・ドジャース 対 クリーブランド・ガーディアンズ ＠ドジャー・スタジアム＞ ドジャースの佐々木朗希投手（24）が30日（日本時間31日）、本拠ドジャー・スタジアムで行われたガーディアンズ戦で今季初登板初先発を果たし、5回途中4安打1失点4奪三振2四球という内容で降板した。 4回0/3を投げて