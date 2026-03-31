３０日、開幕セレモニーでナシ族の伝統舞踊「勒巴舞」を披露する出演者。（北京＝新華社記者／金良快）【新華社北京3月31日】中国北京市の恭王府博物館で30日、同博物館と雲南省麗江市政府が共同で企画した「和美流芳−麗江木府歴史文化テーマ展」が開幕した。貴重な文化財70点余りを厳選し、麗江で土司（少数民族首長の世襲官職）を務めたナシ族の木氏が、国家統一の維持と民族融和の促進に果たした功績を体系的に紹介する。３