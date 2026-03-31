イランへの攻撃をめぐり、アメリカのヘグセス国防長官が先ほど記者会見し、イランは甚大な被害を受けているとしたうえで「今後、数日間が重要な局面になる」と主張しました。ヘグセス国防長官「今後数日間が重要な局面になるだろう。イランもそれを理解している。イランに軍事的な選択肢はほぼない」ヘグセス国防長官は31日、イランに対してアメリカが攻勢を続けているとしたうえで、戦闘終結に向けた協議について「トランプ大統領