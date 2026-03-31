名門ミスコン「ミスマガジン2023」で『読者特別賞』を受賞した一ノ瀬瑠菜（19）が、30日発売『週刊ヤングマガジン』18号の表紙＆巻頭グラビアに登場。この未公開カットが、同誌公式サイト『ヤンマガWeb』で公開された。【別カット多数】かわいすぎる…ツインテールで首をかしげる一ノ瀬瑠菜一ノ瀬は、2007年2月26日生まれ、埼玉県出身。「ミスマガジン2023」読者特別賞を受賞。T163・B83・W56・H84センチの“完璧ボディ”を武