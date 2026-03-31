元西武の松坂大輔さん（スポニチ本紙評論家）が31日、自身がキャスターを務めるテレビ朝日系「報道ステーション」に出演。ガーディアンズ戦で今季初登板したドジャース・佐々木朗希投手の今季初登板を解説した。佐々木はオープン戦4試合で防御率15・58。不安を残す開幕となったが、松坂さんは「ドジャースというチームでやっているので、メディアもファンも厳しい見方はしていると思うんですけど、僕は正直『オープン戦の結果