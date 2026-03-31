◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日２―５巨人（３１日・バンテリンドーム）巨人の田中瑛斗投手（２６）が今季初勝利を挙げた。同点の８回から登板し、１回無安打無失点と好投。直後の９回、チームは勝ち越しに成功した。「うれしいです！」と顔をほころばせた。この日は先発のウィットリーが５回２失点。６回からルシアーノ、船迫、田中瑛、大勢と救援陣が相手打線を抑え、流れをつくった。「リリーフがふんばれた。大勢も復帰した