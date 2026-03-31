女優の鈴木保奈美が公開した姿にファンはくぎ付けになった。３１日にインスタグラムで「表参道のラルフローレンが２０周年を迎えました」と始めて、「目まぐるしく移り変わるこの地にどっしりと構える白亜の館は、装いのランドマーク。壁も手すりも、ランプも飾られた額も、おざなりなものはひとつとて無い、すべてが全力でラルフローレンの世界。ああ、この館に住みたい」とつづり、グレーのノースリーブワンピース姿をアップ