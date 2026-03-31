【新華社北京3月31日】中国とパキスタンは31日、湾岸・中東地域の平和と安定の回復に向けた5項目の提案を発表した。概要は次の通り。?敵対行為の即時停止?和平交渉の早期開始?非軍事目標の安全確保?航路の安全確保?国連憲章の優位性保護。