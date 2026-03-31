◇セ・リーグヤクルト8ー3広島（2026年3月31日神宮）ヤクルトの4番・オスナに待望の一発が飛び出した。1―0の4回1死で森下の直球をバックスクリーンへ。2回の第1打席は3球三振だったが、次の打席でやりかえし「1打席目に直球に差し込まれた。その直球をしっかりと捉えることができて良かった」と胸を張った。昨季までの主砲・村上がホワイトソックスに移籍。代わって来日6年目の助っ人が4番を任されている。開幕3連