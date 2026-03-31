政府は31日、危険運転致死傷罪の構成要件を明確化するため、超過速度や飲酒量に関する数値基準を導入する自動車運転処罰法改正案を閣議決定した。危険運転致死傷罪は、「進行を制御することが困難な高速度」と曖昧な表現だったため、成立のハードルが高く、過失運転致死傷罪にとどまることが多かった。 改正案では、最高速度が60キロ以下の一般道で50キロ超過、高速道路では60キロ超過を一律として規定。飲酒については、お