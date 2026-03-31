◇パ・リーグ日本ハム9ー0ロッテ（2026年3月31日エスコンF）日本ハム・細野晴希投手（24）が開幕初登板でノーヒットノーランを達成した。史上91人目（103度目）で、球団では2022年のポンセ以来4年ぶりの快挙。エスコンフィールドでは初の達成者となった。東洋大時代から成長を支えてきたトレーナーの北川雄介氏は都内のトレーニング施設で、ノーヒットノーランの瞬間を配信で見届け「本当に最高。やっぱり持っている」と