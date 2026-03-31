◇セ・リーグヤクルト8ー3広島（2026年3月31日神宮）ヤクルトの先発・小川泰弘が投打でチームの開幕4連勝に貢献した。雨が時折強く降る悪条件で、試合開始が遅れる中で5回2/3を3安打3失点。粘投で白星を手にし「序盤からランナーを出しながらだったけど、緩急をうまく使いながら粘れたのは良かった」と振り返った。バットでも自身を助けた。2―0の4回2死一、二塁で中前適時打。貴重な追加点を自ら挙げてみせた。開