ABEMAが、4月11日より30時間ノンストップで生放送する開局10周年記念特別番組『30時間限界突破フェス』のグランドフィナーレ企画『最強バズりソング歌謡祭』の第3弾出演アーティストが発表された。 （関連：藤井 風、YOASOBI、Vaundy、あいみょん……“CMソング”として輝きを増す過去の楽曲たち） 本企画では、時代や世代を超えて“バズ”を生み出してきた楽曲、そしてこれから“バズ”を巻き起こす次世代ア