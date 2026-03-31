アイドルグループ「#Mooove!」の姫野ひなのが、3月30日発売の『週刊ビッグコミックスピリッツ』で2度目の表紙を飾った。このアザーカットとインタビューが到着した。【写真】#Mooove!・姫野ひなの、服の上からわかる圧巻ボディライン■姫野ひなのインタビュー――『週刊ビッグコミックスピリッツ』の表紙出演おめでとうございます。【姫野】人生初表紙から約8ヶ月、なんと今回2度目の表紙出演をさせていただくことになりました。