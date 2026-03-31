陸上女子マラソンの松田瑞生が３１日、自身のインスタグラムを更新。「たくさんの方に見守られ無事に結婚式を挙げる事ができました」などと記し、挙式の写真とともに報告した。「忙しい中お越しいただいた皆様温かいメッセージをくださった皆様本当にありがとうございました」と感謝し「皆様、今後共どうぞよろしくお願いいたします」と続けた。純白のウエディングドレス姿で夫と大きなケーキに入刀する写真や、スプー