無安打無得点試合を達成し、チームメートから祝福を受ける日本ハム・細野（手前）＝エスコンフィールド31日、北海道北広島市のエスコンフィールド北海道で行われたプロ野球日本ハム―ロッテ1回戦で、日本ハムの24歳、細野晴希投手が無安打無得点試合を達成した。2023年に開場した同球場で初の快挙。最後にロッテの藤原恭大外野手を三振に仕留めると大きな歓声に包まれた。この日は日本ハムの本拠地今季初戦。試合前から派手な