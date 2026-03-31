「ヤクルト８−３広島」（３１日、神宮球場）広島はヤクルトとの首位直接対決に敗れ、今季初黒星を喫した。先発した森下は４回３失点（自責２）。後を受けた鈴木、増田も打ち込まれた。打線は六回、坂倉の走者一掃３点適時二塁打のみだった。開幕から「１番・中堅」でスタメン出場していたドラフト１位・平川（仙台大）が負傷交代するアクシデントもあった。四回１死で、オスナが放ったバックスクリーンへの打球にジャンプ