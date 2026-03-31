３１日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、３０日（日本時間３１日）のガーディアンズ戦で今季初先発したドジャース・佐々木朗希投手（２４）が５回途中で７８球を投げ、４安打２四球で１失点の粘投も敗戦投手となったことを報じた。佐々木がオープン戦４試合の防御率が１５・５８で、８回２／３を投げて１７四死球と課題を残して今季初登板を迎えていたことについて、現地で観戦した野球