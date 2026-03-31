テレビ朝日の下村彩里アナウンサーが、春らしい衣装ショットを公開した。３１日にインスタグラムで「報道ステーションの衣装×＃桜」とつづり、桜色のトップス、スカート姿をアップ。「桜が満開の中、ラストは桜色の衣装でしたスタイリストさんにも入社１年目お天気コーナーからお世話になりました」と７年間出演し卒業することを発表したテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）への感謝を記した。最後